12 ноября 2015, 00:01

Общество

Центр в Сахарове начнет принимать мигрантов из дальнего зарубежья в 2016 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В 2016 году мигранты из дальнего зарубежья смогут оформлять патенты в многофункциональном миграционном центре "Сахарово". Об этом в интервью m24.ru рассказала глава УФМС по Москве Ольга Кириллова. Она подчеркнула, что в будущем году там откроется новое здание, которое будет принимать 5 тысяч человек в день.

"Мы планируем открытие нового стационарного здания. Оно сможет принимать пять тысяч человек в сутки. Пока же принимаем только представителей ближнего зарубежья. Представителей дальнего зарубежья, которые получают разрешение на работу, переведем уже в новое красивое здание. Надеюсь, что это случится в следующем году", – сказала Кириллова.

Она отметила, что сегодня центр принимает порядка тысячи человек в день, но это не предел. Мигранты могут получить в "Сахарово" весь необходимый комплекс услуг.

"Сегодня в центре нет очередей. Иностранцы могут встать на миграционный учет, пройти медкомиссию, сдать экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, получить любую консультацию, подать пакет необходимых документов и, наконец, оплатить патент", – подчеркнула глава столичного УФМС.

Напомним, весной в миграционная служба сообщала о том, что центр в Сахарове начнет работать в круглосуточном режиме. Эта необходимость связана с растущим наплывом мигрантов – сотрудники центра не успевают принять всех обратившихся в течение дня. А летом рядом с ММЦ "Сахарово" открылась гостиница на 200 номеров для посетителей центра. В гостиничном комплексе есть также детские комнаты, зона релаксации и спортивные площадки.

Отметим, что строительство капитальных зданий в миграционном центре ТиНАО планируется завершить до конца этого года. Предполагается, что на территории ММЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов. Сам многофункциональный миграционный центр открылся в феврале 2015 года.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УФМС ПО МОСКВЕ ОЛЬГОЙ КИРИЛЛОВОЙ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Виталий Воловатов, Светлана Казанцева

мигранты УФМС по Москве УФМС Ольга Кириллова Сахарово тинао МФЦ для мигрантов центры для мигрантов

