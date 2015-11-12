Центр в Сахарове начнет принимать мигрантов из дальнего зарубежья в 2016 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В 2016 году мигранты из дальнего зарубежья смогут оформлять патенты в многофункциональном миграционном центре "Сахарово". Об этом в интервью m24.ru рассказала глава УФМС по Москве Ольга Кириллова. Она подчеркнула, что в будущем году там откроется новое здание, которое будет принимать 5 тысяч человек в день.
"Мы планируем открытие нового стационарного здания. Оно сможет принимать пять тысяч человек в сутки. Пока же принимаем только представителей ближнего зарубежья. Представителей дальнего зарубежья, которые получают разрешение на работу, переведем уже в новое красивое здание. Надеюсь, что это случится в следующем году", – сказала Кириллова.
Она отметила, что сегодня центр принимает порядка тысячи человек в день, но это не предел. Мигранты могут получить в "Сахарово" весь необходимый комплекс услуг.
"Сегодня в центре нет очередей. Иностранцы могут встать на миграционный учет, пройти медкомиссию, сдать экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, получить любую консультацию, подать пакет необходимых документов и, наконец, оплатить патент", – подчеркнула глава столичного УФМС.
Ссылки по теме
- Новый центр для мигрантов ежедневно станет обслуживать 5 тысяч человек
- Николай Федосеев рассказал, как работает миграционный центр в Новой Москве
- Москва будет ежегодно проверять эффективность работы гастарбайтеров
Напомним, весной в миграционная служба сообщала о том, что центр в Сахарове начнет работать в круглосуточном режиме. Эта необходимость связана с растущим наплывом мигрантов – сотрудники центра не успевают принять всех обратившихся в течение дня. А летом рядом с ММЦ "Сахарово" открылась гостиница на 200 номеров для посетителей центра. В гостиничном комплексе есть также детские комнаты, зона релаксации и спортивные площадки.
Отметим, что строительство капитальных зданий в миграционном центре ТиНАО планируется завершить до конца этого года. Предполагается, что на территории ММЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов. Сам многофункциональный миграционный центр открылся в феврале 2015 года.
Виталий Воловатов, Светлана Казанцева