Около 70% бездомных в Москве являются приезжими

Фото: ТАСС

Около 70 процентов бездомных в Москве – приезжие из других регионов России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрея Бесштанько.

"Если 15 лет назад в структуре бездомных людей в Москве соотношение москвичей к иногородним было 70 к 30 процентам, то есть большинство были москвичи, то за 15 лет ситуация кардинальным образом изменилась: 30 процентов – это москвичи, а 70 процентов – это не только близлежащие регионы ЦФО – география расширяется вплоть до Владивостока. Но увеличивается процент представителей республик СНГ.

Конечно, эту социальную проблему вряд ли можно будет свести к нулю, это проблема всех крупных мегаполисов", – отметил Андрей Бесштанько.

Он отметил, что работа с бездомными гражданами в Москве направлена на оказание адресной поддержки.

"В прошлом году мы значительно увеличили инфраструктуру адресной поддержки, а именно уличный блок работы. У нас в два раза увеличился парк социального патруля, появились стационарные обогреваемые автобусы, чтобы не допустить обморожения. Мы сделали серьезный шаг в кормлении бездомных граждан. У нас одна точка уже работает на территории трех вокзалов," – добавил Андрей Бесштанько.

Кроме того, планируется открыть дополнительную точку питания для бездомных на территории Курского вокзала.

"Очень плотно начали работать с центрами занятости. В связи с реорганизацией, я думаю, что работа по трудоустройству лиц находящихся на улице выйдет на новый организационный уровень. Мы начинали с двух-трех человек, которые зацепились за работу, сейчас это десятки людей, которые устраиваются на работу", – заключил чиновник.

Напомним, с наступлением холодов столичные депутаты и активисты выйдут в рейды по поиску бездомных, которые спят на улице, и пьяных пассажиров в вагонах метро.

Обнаружив бездомного на улице или пассажира в состоянии алкогольного опьянения, добровольцы сообщат об этом социальным работникам или правоохранительным органам.

"Для нас важно, чтобы в холодное время года люди не замерзали на улицах. Это относится как к бездомным, так и к подгулявшим гражданам, которые не могут добраться до дома. Работать будем совместно с "Социальным патрулем", сообщать им о бездомных, которых найдем во время рейда на улицах", – рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.