На востоке Москвы закрыли нелегальный швейный цех

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские закрыли нелегальный швейный цех по производству одежды в одной из промзон района Гольяново. При осмотре помещений было обнаружено порядка 400 рабочих мест, 300 единиц швейного оборудования и шесть тысяч комплектов готовой одежды под лейблами известных зарубежных фирм. Эта продукция по своим качествам не отвечала требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Как сообщают в пресс-службе МВД России, на пошивочном производстве было задействовано более 700 выходцев из стран Юго-Восточной Азии, которые работали круглосуточно, сменами по 12 часов. Работники проживали тут же, на территории нелегального предприятия, в антисанитарных условиях.

Отмечается, что полицейским не было предоставлено каких-либо разрешительных документов на правообладание зданиями, где размещались швейные цеха и организацию производства. Не оказалось и документов, подтверждающих законность нахождения мигрантов на территории России.

Установлено, что контрафактный текстиль сбывался в различных регионах России, в том числе через точки оптово-розничной торговли на территории Москвы и Подмосковья. По предварительным оценкам, ущерб правообладателям превышает 20 миллионов рублей.

Швейное оборудование демонтировано, цеха и склады опечатаны. Из товарного оборота изъято более 40 тонн, произведенной нелегалами одежды, часть ее направлена на экспертизу. В отношении мигрантов проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 3 июня нелегальный пошивочный цех был обнаружен оперативниками в бункере под Черкизовским рынком. Там жили и работали 219 выходцев из Средней Азии и Вьетнама.

А 4 июня в Подмосковье был выявлен незаконный цех по производству мяса, где также работали нелегальные мигранты.