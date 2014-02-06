На овощебазе в Новой Москве обнаружили 40 нелегалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники миграционной службы провели проверку овощебазы в деревне Дудкино на территории Новой Москвы.

В результате проверки было обнаружено 40 граждан СНГ, работавших здесь без соответствующих разрешений. Нелегалы работали на оптово-овощном складе грузчиками и подсобными рабочими.

"У 40 иностранцев не оказалось разрешений на работу в России. Сейчас сотрудники службы готовят документы на передачу в суд", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ФМС.

В настоящее время сотрудники ФМС устанавливают работодателя нелегальных мигрантов.