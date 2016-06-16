Сегодня в СМИ: Миграционный прирост и склонение к допингу

Фото: m24.ru

Переселение народов восстанавливается

Тренд на сокращение миграционного прироста населения в начале 2016 года переломился – но не за счет роста числа приезжих, а из-за сокращения числа уехавших, пишет "Коммерсантъ".

В РФ из других стран прибыло 133 тысячи человек (131 тысяча за тот же период 2015 года) – а число выбывших из страны снизилось на 30 процентов, до 62 тысяч.

Миграционный прирост в итоге составил 71 тысячу человек – существенно выше показателя годом ранее (42,5 тысяч), констатирует мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС.

Выпускники вуза, лишенного аккредитации, вынуждены защищаться второй раз

Выпускники лишенных аккредитации вузов жалуются на отсутствие возможности получить диплом государственного образца вопреки обещаниям министра Дмитрия Ливанова.

Как сообщал "Коммерсантъ", 23 мая глава Минобрнауки пообещал защитить выпускников таких вузов от страданий и поручил Рособрнадзору разработать соответствующий регламент. Выпускники московского Института международной торговли и права (ИМТП; действие аккредитации было приостановлено в мае) заявляют, что теперь им придется дважды сдавать госэкзамены и защищать диплом.

В ИМТП заявляют, что каждый студент "вопрос выпуска решает самостоятельно". В Минобрнауки считают, что лишение аккредитации "не должно препятствовать процессу получения образования", а в Рособрнадзоре подтвердили, что работают над регламентом, защищающим права выпускников.

За склонение к допингу будут давать до 15 лет

Госдума одобрила в первом чтении введение уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу. До 15 лет лишения свободы будет грозить тренерам, врачам спортивной медицины и специалистам в области физкультуры и спорта, пишет "Российская газета".

Заместитель главы Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Александр Ремезков подчеркнул: "Надо срочно принимать меры, чтобы репутация страны и карьера российских спортсменов и не страдали из-за халатности или преступных умыслов тех, кто готовит их к соревнованиям".

Дмитрий Медведев поставил условия для бюджета на 2017-2019 годы

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает правильным в проекте бюджета на 2017-2019 годы заложить консервативный прогноз цены на нефть, сообщает "Российская газета".

Глава правительства собрал совещание, чтобы обсудить основные подходы к формированию бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Как известно, после короткого перерыва, связанного с нестабильным финансово-экономическим положением, кабинет министров принял решение вернуться к трехлетнему бюджетному планированию.

Cтоит ли рассказывать ФНС о своих зарубежных активах

30 июня – последний день, когда можно подать спецдекларацию в ФНС по закону об амнистии капитала. Этот закон, принятый 22 мая 2015 года, предлагает гражданам рассказать ФНС о своих активах за рубежом: счетах в иностранных банках, недвижимости, ценных бумагах, транспорте, пишет РБК.

Если при их использовании были нарушения законодательства, то государство обещает их простить: не привлекать за них к уголовной или административной ответственности. Подать эту декларацию можно только один раз.

"Магнит" создал главного конкурента сети "Л'Этуаль"

Формат drogerie-магазинов становится серьезным конкурентом для специализированной косметической розницы. По итогам 2015 года сеть "Магнит Косметик", "дочка" "Магнита", обогнала по выручке "Рив Гош" и теперь уступает только "Л'Этуаль", сообщает РБК.

Как подсчитала консалтинговая компания "INFOLine-Аналитика", по итогам 2015 года в сегменте "Косметика и дрогери" сеть магазинов "Магнит Косметик" впервые заняла второе место, обогнав "Рив Гош": годовые прод​ажи "дочки" "Магнита" составили 40,1 миллиарда рублей против 38 миллиардов рублей у конкурента.