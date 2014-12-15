37 тысяч нелегалов выдворили из Москвы за год

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С начала 2014 года из Москвы выдворили 37 тысяч нелегальных мигрантов, заявил Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания по вопросам профилактики правонарушений.

Мэр Москвы отметил, что в этом году в работу по борьбе с нелегалами активно включились полицейские, которые совместно с Федеральной миграционной службой провели тысячи мероприятий и рейдов по наведению порядка в этой сфере.

"Заработало правило 90 дней, в течение которых мигрант законно находится в России, затем он должен уехать минимум на три месяца или оформить документы на право работы в России", - сказал Собянин, добавив, что из Москвы выдворили более 130 тысяч нарушителей этого правила.

"С другой стороны, многие иностранцы приняли решение легализовать свое пребывание в Москве. Патенты на право трудовой деятельности оформили около 700 тысяч, 200 тысяч получили разрешение по трудовым квотам. В настоящее время мы имеем легально работающих в Москве в этом году около 900 тысяч", - подчеркнул мэр.

По его словам, число преступлений, совершенных в этом году мигрантами, сократилось почти на 15%.

В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что на особом контроле властей находятся нарушения миграционного законодательства и выявление "резиновых квартир".

"Нам предстоит сложная работа, так как главная задача не просто привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, а сделать так, чтобы не растерять весь накопленный опыт и не разрушить слаженную и успешно работающую систему в Москве. Федеральное законодательство позволяет органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывать всестороннюю поддержку любым формам самоорганизации населения и отдельным гражданам, желающим содействовать в охране общественного порядка. Это поддержка и материально-техническая, и финансовая, и организационная", - добавил Шапошников.

Ранее Сергей Собянин отметил, что число особо опасных преступлений в Москве сократилось на 20%

"Если брать ситуацию в целом, то Москва стала более спокойным и безопасным городом. Прежде всего это касается особо опасных преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан. В городе продолжает сокращаться число убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, угонов и квартирных краж. Причем такие преступления снижаются не на доли процентов, а почти на 20 процентов. Это уже существенное, серьезное снижение", - добавил мэр.

Напомним, в 2014 году 19 тысяч иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Столичная полиция также выявила 1,2 тысячи случаев организации нелегальной миграции.

Собянин поручил продолжить активные мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной миграции, а также попросил обратить особое внимание на выявление и ликвидацию точек концентрации незаконной предпринимательской деятельности.