В библиотеках устроят День мигранта

Фото: ТАСС / Лысцева Марина
18 декабря, в Международный день мигранта, в библиотеках на юго-западе столицы устроят акцию "Привет, мама, как твои дела?" В залах установят мобильные телефоны, с помощью которых можно будет бесплатно звонить в страны Средней Азии, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
Говорить с родственниками и близкими мигранты будут за счет оператора сотовой связи. На дверях библиотек-участниц разместят плакаты с символом акции и ее названием на киргизском, таджикском и узбекском языках.
Мобильные телефоны для мигрантов поставят в следующих библиотеках:
- Библиотека №166 "Диалог культур" (Нагорный бульвар, 3),
- Библиотека №9В (улица Херсонская, 1),
- Библиотека №250 (бульвар Адмирала Ушакова, 11),
- Центральная библиотека №219 (улица Профсоюзная, 115, корпус 1),
- Библиотека №20 (улица Тарусская, 14, корпус 2),
- Библиотека №236 (улица Старобитцевская, 23, корпус 2),
- Библиотека "Наследие" (Симферопольский бульвар, 24, корпус 1).
Фото: kultura.mos.ru
Ранее M24.ru сообщало, что в столице в 2014-2015 годах планируется открыть около 30 центров толерантности для мигрантов. Они появятся при библиотеках Центрального административного округа.
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