В библиотеках устроят День мигранта

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

18 декабря, в Международный день мигранта, в библиотеках на юго-западе столицы устроят акцию "Привет, мама, как твои дела?" В залах установят мобильные телефоны, с помощью которых можно будет бесплатно звонить в страны Средней Азии, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Говорить с родственниками и близкими мигранты будут за счет оператора сотовой связи. На дверях библиотек-участниц разместят плакаты с символом акции и ее названием на киргизском, таджикском и узбекском языках.

Мобильные телефоны для мигрантов поставят в следующих библиотеках:

Библиотека №166 "Диалог культур" (Нагорный бульвар, 3),

Библиотека №9В (улица Херсонская, 1),

Библиотека №250 (бульвар Адмирала Ушакова, 11),

Центральная библиотека №219 (улица Профсоюзная, 115, корпус 1),

Библиотека №20 (улица Тарусская, 14, корпус 2),

Библиотека №236 (улица Старобитцевская, 23, корпус 2),

Библиотека "Наследие" (Симферопольский бульвар, 24, корпус 1).

Фото: kultura.mos.ru

Ранее M24.ru сообщало, что в столице в 2014-2015 годах планируется открыть около 30 центров толерантности для мигрантов. Они появятся при библиотеках Центрального административного округа.