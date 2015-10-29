Станцию метро "Пражская" обследуют из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС

Саперы и кинологи прибыли на станцию метро "Пражская" в связи с угрозой взрыва, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экстренные службы города проверяют информацию о взрывном устройстве, заложенном на станции метро.

На службу "02" поступил звонок от неизвестного, который заявил, что на станции метро "Пражская" заложено взрывное устройство. Где именно установлена бомба, он не сказал, поэтому саперы и кинологи будут проверять всю территорию станции.