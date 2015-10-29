Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2015, 00:23

Транспорт

Станцию метро "Пражская" обследуют из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС

Саперы и кинологи прибыли на станцию метро "Пражская" в связи с угрозой взрыва, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экстренные службы города проверяют информацию о взрывном устройстве, заложенном на станции метро.

На службу "02" поступил звонок от неизвестного, который заявил, что на станции метро "Пражская" заложено взрывное устройство. Где именно установлена бомба, он не сказал, поэтому саперы и кинологи будут проверять всю территорию станции.

метрополитен проверки угроза взрыва кинологи саперы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика