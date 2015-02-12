"Социальный патруль" в 2014 году выдворил из метро свыше 13 тысяч бездомных

Фото: ТАСС/Настя Маркелова

Сотрудники мобильной службы "Социальный патруль" в прошлом году выдворили из столичного метро 13,37 тысячи бездомных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент соцзащиты населения.

Мобильная служба социальной помощи бездомным гражданам "Социальный патруль" выявляет на территории города людей, занимающихся бродяжничеством. Служба оказывает нуждающимся срочную социальную помощь.

В Москве круглосуточно работают мобильные бригады на 30 автомашинах, в метро организована двухсменная работа пеших бригад, которые взаимодействуют с сотрудниками полиции и службой безопасности метрополитена.

Бездомных доставляют на дезинфекционные станции и в центр социальной адаптации.