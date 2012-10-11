Форма поиска по сайту

11 октября 2012, 10:03

Транспорт

Станция метро "Пионерская" была закрыта на полчаса из-за угрозы взрыва

Фото: ИТАР-ТАСС

Станция метро "Пионерская" сегодня была закрыта для пассажиров более получаса из-за угрозы взрыва, передает РИА Новости.

Как стало известно, на платформе был обнаружен бесхозный пакет. На место происшествия вызвали кинологов с собакой, пассажиров со станции эвакуировали. Проверка заняла более 30 минут - станция была частично закрыта с 9.45 до 10.22 - людей не пускали в восточный вестибюль, также не производилась высадка пассажиров из нескольких вагонов.

Сейчас станция работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что утром в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на "Пионерской", и вследствие этого станцию полностью закрыли, в том числе поезда проезжали ее без остановки.

метрополитен угроза взрыва чп

Главное

