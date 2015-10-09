Движение поездов от "Партизанской" до "Щелковской" восстановлено

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро от станции "Партизанская" до "Щелковской" восстановлено, сообщает пресс-служба подземки.

Ранее стало известно, что поезда не ходили "из-за инцидента с пассажиром". Как сообщали пользователи Twitter, на станции "Щелковская" человек упал на рельсы, движения поездов не было в течение 30 минут.

От станции "Пятницкое шоссе" до "Партизанская" движение осуществлялось в полном объеме.

Арбатско-Покровская линия. Участок Партизанская—Щелковская. Движение восстановлено. Службы метрополитена сработали слажено и оперативно — Московское метро (@MetroOperativno) 9 октября 2015

