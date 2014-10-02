Более 400 авторов приняли участие в конкурсе на лучшую фотографию метро

Фотография Евгения Рыжова. Фото: mosmetro.ru

Свои снимки на конкурс столичной подземки "Metro.Art – метро как искусство" отправили 411 фотографов, сообщает пресс-служба Московского метрополитена. Трое победителей фотосоревнования, итоги которого уже подведены, получат планшеты и плеееры Apple.

Жюри отсмотрело 1134 фотографии - каждый из участников мог прислать на конкурс до 5 снимков. Главными критериями отбора лучших авторов стали техничность, оригинальность и художественность фотокадров.

Определить троих финалистов членам жюри помогли посетители страницы конкурса. Учитывались количество просмотров и отзывы, оставленных горожанами под заявленными на конкурс фотографиями.

Фотография Игоря Любезнова. Фото: mosmetro.ru

Организаторы конкурса отмечают, что лучшие снимки отличало не только качество съемки, но и умение запечатлеть ритм московского метро и его красоту, которая нередко остается незамеченной в повседневной суете.

Лучшей по итогам фотосоревнования стала работа Евгения Рыжова, второе место занял снимок Игоря Любезнова, третье место присудили Станиславу Константинову.

Фотография Станислава Константинова. Фото: mosmetro.ru

Победителей ждут призы: за первое место - Apple iPad Mini, за второе - Apple iPod touch 5, за третье - Apple iPod Nano 7.

Напомним, что конкурс на лучшую фотографию подземки стартовал в начале сентября. На "Metro.ART" можно было прислать любые фотографии, сделанные в метро: снимки поездов, станций, переходов, эскалаторов, вестибюлей, тоннелей и пассажиров.

В пресс-службе метро в связи с началом конкурса отмечали, что фотосъемка в подземке не запрещена, но в целях безопасности лучше не пользоваться штативом и не использовать вспышку.