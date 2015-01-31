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31 января 2015, 16:31

Обязательная авторизация в сети Wi-Fi заработала на оранжевой ветке метро

метро Wi-Fi МаксимаТелеком авторизация

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Калужско-Рижская линия метро стала пятой веткой столичной подземки, где заработала обязательная идентификация пользователей при подключении к сети Wi-Fi. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя оператора Wi-Fi в столичной подземке "МаксимаТелеком" Илью Грановского.

Обязательная авторизация уже появилась на Сокольнической, Кольцевой, Калининской и Люблинско-Дмитровской линиях метро. Идентификацию на всех линиях планируется запустить к весне этого года.

Ранее воспользоваться интернетом в подземке можно было без регистрации. Но в июле 2014 года в федеральном законодательстве произошли изменения – всех пользователей
общедоступных сетей обязали регистрироваться.

Для идентификации необходимо зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит СМС с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

Делать платным доступ в интернет в столичной подземке не планируют, а в скором времени улучшат и телефонную связь в поездах метро. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.

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Как сообщил M24.ru первый замруководителя столичного метрополитена Юрий Дегтярев, руководство подземки ищет техническое решение для автоматического подключения идентифицированных пользователей к Wi-Fi. Таким образом, для подключения к интернету пользователям не придется нажимать отдельную кнопку. Открыв браузер они будут сразу попадать на стартовую страницу - vmet.ro. Как пояснили M24.ru в департаменте информационных технологий, создание такой системы осложняется тем, что в столичном метрополитене непростая структура Wi-Fi, включающая не только роутеры, но и радио-ретрансляторы в тоннелях. Чтобы объединить их в единую сеть, потребуется время.

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