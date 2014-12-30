Машинисты метро поздравят пассажиров с Новым годом

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

Горожан и гостей столицы, которые окажутся в новогоднюю ночь в метро, поздравят с праздником машинисты подземки. Теплые слова и пожелания они произнесут по громкой связи ровно в полночь, сообщает пресс-служба метрополитена.

В пресс-службе отмечают, что раньше машинисты поздравляли пассажиров с главным праздником зимы исключительно по собственному желанию. В этом же году метро выпустило специальное указание, предписывающее машинистам обязательно сказать москвичам и гостям города несколько приятных слов ровно в 0.00 1 января.

В подземке надеются, что поздравления от машинистов смогут поднять настроение тем, кто в момент наступления Нового года оказался в дороге.

Добавим, до 31 декабря на входах на станции Кольцевой линии пассажирам дарят подарки и сладости Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, в предновогодние дни на платформах и в переходах метро звучат классические и современные новогодние песни и мелодии (их можно будет услышать и в дни январских каникул).

Отметим, что обычно 1 января в 0.00 пассажиров в подземке немного. Но уже примерно через полчаса после наступления Нового года людей в метро становится больше.

Ранее M24.ru сообщало, что в новогоднюю ночь метро будет работать до 2.00 ночи. Кроме того, такой же график установлен на ночь с 6 на 7 января.

Также в Новый год и Рождество будут работать до 3 часов ночи 167 маршрутов наземного транспорта.