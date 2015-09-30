Чаще всего карманники орудуют на фиолетовой линии метро

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Фиолетовая ветка оказалась самой криминогенной линией столичной подземки. На втором месте – Кольцевая, а замыкает тройку веток, где чаще всего орудуют карманники, Серпуховская линия, сообщил замначальника полиции УВД на Московском метрополитене по оперативной работе Владимир Микулин.

"Самой криминогенной веткой метро в 2015 году стала Таганско-Краснопресненская линия, на которой с начала года было совершено 152 кражи. В этом году среди задержанных 12 женщин. Второе место у Кольцевой линии, где куча вокзалов, а третье место у самой длинной линии метро – Серпуховской", – цитирует Микулина корреспондент m24.ru.

Кроме того, именно карманные кражи составляют 60 процентов совершенных в московском метро преступлений. "За 8 месяцев текущего года в Московском метрополитене зарегистрировано 767 краж – на 268 меньше, чем в прошлом году. Из них раскрыто 167. Таким образом, количество зарегистрированных краж снизилось на 34,9 процента по сравнению с прошлым годом", – подчеркнул Микулин.

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Количество карманных краж в подземке из года в год снижается. Например, в 2013 году было зарегистрировано 1200 случаев, а в 2014 уже 1035, что на 13,75 процента меньше.

Чтобы не стать жертвой карманников, полицейские советуют быть бдительнее. Не нужно лишний раз демонстрировать дорогую технику и уже тем более пересчитывать деньги у всех на виду.

Если преступник все-таки совершил кражу, лучше сразу обратиться к сотруднику полиции или по громкой связи сообщить о произошедшем машинисту поезда. Весь метрополитен оборудован видеокамерами, поэтому 80% всех краж раскрывается еще до того, как жулик успевает покинуть вагон.

Кроме того, для борьбы с преступниками на всем протяжении Кольцевой линии московского метро планируют запустить новую интеллектуальную систему видеонаблюдения. Они будут выявлять потенциальных террористов, а также карманников, "зайцев" и нетрезвых пассажиров.