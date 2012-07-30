Жара добралась до московского метро

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно нормативам, температура воздуха в московском метро летом не должна превышать + 28 градусов. Усилившаяся на этой неделе жара приблизила температурные значения в подземке к максимальным показателям.

Как сообщают РИА-Новости , 30 июля самой "жаркой" оказалась Калужско-Рижская линия. Столбики термометров на станциях держались у отметок от +27 до +27,8 градусов.

Практически такие же показатели были зафиксированы и на Замоскворецкой линии столичной подземки.

В то же время самыми прохладными оказались станции Арбатско-Покровской линии - "Славянский бульвар" и "Волоколамская"с температурой воздуха плюс 20,6 градуса, а также "Смоленская" - плюс 21,7 градуса.

Наиболее остро проблему духоты москвичи ощутили во время аномальной жары летом 2010 года, тогда на некоторых станциях подземки воздух нагревался до + 34 градусов. Кроме того, ситуацию усугублял дым от горящих торфяников. Прошлым летом температура на ряде станций также превышала норму.

Для борьбы с жарой в метро за три года планируется заменить всю вентиляцию, а вместо старых составов запускаются новые поезда с кондиционерами.