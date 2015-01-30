Метрополитен представил дизайн юбилейного "Единого" билета

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Московский метрополитен определил дизайн юбилейного "Единого" билета. За эскиз карты с изображением станции "Арбатская" Филевской линии проголосовали журналисты, передает корреспондент M24.ru.

Голосование прошло на пресс-конференции начальника подземки Дмитрия Пегова. Из двенадцати вариантов оформления "Единого", большого всего голосов набрали билеты с изображением станции "Маяковская" и станции "Арбатская" Филевской линии. "Арбатская" победила с небольшим перевесом.

Дмитрий Пегов добавил, что юбилейные карты выпустят к маю этого года тиражом в миллион экземпляров. "Голосование по выбору дизайна "Единого" билета представителями СМИ – это очередной шаг к общему обсуждению проектов, посвящённых празднованию восьмидесятилетия Московского метрополитена. В дальнейшем мы продолжим подобную практику по привлечению пассажиров к выбору лучших решений по проектам метро", - отметил руководитель московского метрополитена.

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Напомним, 15 мая 2015 года Московский метрополитен отметит свое восьмидесятилетие. К юбилею администрация метро готовит обширную программу мероприятий.

В частности, планируется открытие виртуального музея столичной подземки. Для пассажиров разработают мобильное приложение с функцией дополненной реальности. С его помощью можно будет увидеть облик станций в день открытия, а виртуальный машинист расскажет об истории подземки и палеонтологических находках.

Кроме того, к 80-ой годовщине со дня пуска в эксплуатацию первой линии Московского метрополитена памятные нагрудные значки.