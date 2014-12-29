Как столица встретит Новый год

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Новый год почти все столичные городские службы меняют режим работы. О том, как метро, автобусы, парки и площади будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января - читайте в материале M24.ru.

Метро

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, и на Рождество, в ночь с 6 на 7 января, Московский метрополитен будет работать до двух часов ночи. Москвичи смогут добраться домой на метро после окончания праздничных мероприятий.

Кроме того, в местах массовых гуляний в центре Москвы будет ограничен вход на несколько станций. В их число вошли "Лубянка", "Китай-город", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская", "Александровский сад", "Боровицкая", "Маяковская" и "Библиотека им. Ленина".

Эти станции метро будут работать только на выход и пересадку. Здесь организуют дежурство дополнительных смен сотрудников метрополитена.

Также на станциях метро, прилегающих к местам проведения новогодних представлений, будет организовано дежурство расширенного состава сотрудников различных служб метрополитена. В частности, увеличат численность сотрудников на "Проспекте Мира", "Спортивной" и "Александровском саду".

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Наземный транспорт

В период новогодних праздников ежедневно будут работать два из трех ночных автобусных маршрутов.

Речь идет о маршрутах Н2 (от Беловежской улицы до Лубянской площади) и Н3 (от Уссурийской улицы до Лубянской площади). При этом не будет ходить автобус по маршруту Н1 – от Озерной улицы до аэропорта Шереметьево.

Кроме того, с 18.30 31 декабря до окончания мероприятий 1 января отменяется остановка "Зарядье" в обоих направлениях для троллейбусов №2, 12, 16, 33.

Автобусы маршрута № 25 будут следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг.

С 19.30 троллейбусы №1 и 33 будут ходить до кинотеатра "Ударник"; №2 - от конечной станции "Фили" до метро "Александровский сад"; №12 - от больницы МПС до Белорусского вокзала; №16 будет работать с возможными задержками движения при проведении фейерверка.

Автобусы маршрута №12 будут курсировать от дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала; №Н11 проследуют по двум участкам: "Шереметьево-1" - Белорусский вокзал и улица Озерная - кинотеатр "Ударник". При этом на участке от Белорусского вокзала до кинотеатра "Ударник" автобусы ходить не будут.

Автобус №Н2 при следовании от улицы Беловежская с Арбатской площади поедет по улицам Знаменка, Моховая, Воздвиженка и далее своим маршрутом. Автобусы также не будут ходить по участку от Никитского бульвара до Боровицкой площади.

Фото: ТАСС/Михаил Почуев





Красная площадь и Спасская башня

Спасскую башню Кремля до весны скрыли строительными лесами, но на Новый год москвичи услышат бой курантов. Вечером 31 декабря около 19.00 включится световая проекция башни Кремля.

26 декабря официальный представитель ФСО Сергей Девятов рассказал, что власти думают вывести на Спасскую башню ее собственную световую проекцию, в том числе с изображением идущих курантов. Стрелки часов на световом изображении курантов будут двигаться и когда они достигнут цифры "12", раздастся колокольный перезвон.

При этом на сегодняшний день остается тайной, на каком фоне президент обратится к россиянам с поздравлением. Многие годы подряд новогоднее обращение главы государства записывалось на фоне Спасской башни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин обратится к россиянам с поздравлением из Москвы.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Парки

Парк Горького

31 декабря в парке Горького пройдет новогодняя дискотека. Гости смогут потанцевать у сцены на Пушкинской набережной или на коньках на "ВАУкатке". Каждый удар курантов будет сопровождаться залпом фейерверка, а ровно в полночь гостей ждет праздничный салют.

Зажигать на Пушкинской набережной с 23.00 до 03.00 будет диджей Саймон, ведущий шоу BLACK2WHITE на Радио ENERGY, лучший диджей России (лауреат Всероссийской премии "Радиомания" в номинации лучший диджей).

Новогодний сеанс на катке начнется 31 декабря в 17.00 и продолжится до 3.00 1 января. Стоимость билета - 800 рублей. Билеты можно купить онлайн или в кассах в день мероприятия.

Фото: M24.ru

Сад "Эрмитаж"

Новогодние гуляния начнутся в саду в 22.00 31 декабря. По аллеям сада в белых светящихся шарах-зорбах будут перемещаться артисты в образах космических летчиков, исполнять трюки и дарить гостям бенгальские огни, светящиеся украшения и другие памятные новогодние сувениры.

В полночь гости сада соберутся на площади перед сценой, где встретят Новый год. Сразу после боя курантов начнется музыкальная программа: выступления диджеев, живая музыка и танцы с группой "Шизгара". На площади перед сценой установят шатры с горячей едой и длинный стол. В час ночи всех посетителей сада ждет праздничный фейерверк.

Вход свободный.

На протяжении всей ночи в саду будет работать каток. Стоимость входного билета - тысяча рублей. Дети до семи лет проходят бесплатно, а с семи до 16 лет - за 500 рублей.

Фото: M24.ru

Парк искусств МУЗЕОН

В ночь с 31 декабря на 1 января в парке искусств МУЗЕОН организуют новогоднюю вечеринку.

Создавать атмосферу праздника будут музыканты и диджеи клуба "Солянка". Посетителей будут угощать спелыми мандаринами и ароматными напитками с корицей.

По словам организаторов, посетителей ждут развлечения в лучших клубных традициях.

Вечеринка пройдет с 22.00 до 03.00.

Лайн-ап:

Sputnik

Sasha Grishin

Rozet

Sapunov

Nairi

Pasha Artemiev

Jackethat

"Странные игры"

За новостями вечеринки можно следить здесь.

Вход свободный.

Фото: M24.ru

Сокольники

В ночь с 31 декабря на 1 января гостей парка приглашают на новогоднюю дисконочь. Это девять часов танцев под музыку групп "Блестящие", "Отпетые мошенники" и "Краски".

Фото: M24.ru

Фили

В ночь с 31 декабря на 1 января парк "Фили" превратится в огромную концертную площадку, новогоднее настроение на которой гостям парка будут создавать звездные исполнители и музыкальные группы.

Новогодняя ночь в парке пройдет под знаком Disco: в программе примет участие выпускник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс, кавер-группа "Гвозди", которая будет радовать публику мировыми хитами 80-90-х годов.

Свои музыкальные подарки преподнесут зрителям певицы Юлия Терещенко и Этери Бериашвили.

Кульминацией праздника станет лазерное шоу от победителей Венецианского фестиваля - шоу-группы "Саламандра".

Вечеринка пройдет с 22.00 до 02.00. Вход свободный.

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Кузьминки

31 декабря с 22:00 до 2:00 в парке "Кузьминки" пройдет "Дисконочь". Главным подарком для гостей парка станет выступление легендарной группы Boney M.

В новогоднюю ночь в парке выступит кавер-группа, которая исполнит лучшие танцевальные и новогодние хиты. Заряд положительных эмоцией подарит дуэт "ШоуБиз" - Евгений Кудин и Сергей Петинов. Ведущие приготовили интерактивную программу и конкурсы, а парк "Кузьминки" - новогодние подарки за участие в конкурсах.

Во второй части программы выступят легендарные Boney M, которые исполнят хиты 80-х, ставшие символом целого поколения.

В 01.00 гостей ждет праздничный фейерверк.