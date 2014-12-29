К 2017 году в столичном метро появятся 92 состава нового поколения

В 2017 году в метро появятся 92 состава нового поколения

В 2017 году в столичном метрополитене появятся 92 состава нового поколения. В вагонах установят новую систему оповещения и шумоизоляцию, сиденья станут больше. Кроме того, там появятся места для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Вагоны будут курсировать по "фиолетовой" линии метро. Поставлять их будут поэтапно - по 192 в год в течение трех лет, начиная с 2017 года.

Новые вагоны для метро будет поставлять российская компания "Трансхолдлизинг". Уже заключен контракт на 768 вагонов, это 92 состава.

"Большая ответственность производителя за качество подвижного состава. Серьезная система штрафов, что позволит производителя стимулировать выпускать более качественный продукт, - сообщил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов.

В вагонах нового поколения ко всему будут еще камеры видеонаблюдения и расширенные дверные проемы. Появятся современные системы информирования и навигации, а также места для пассажиров, которые передвигаются на колясках.

В вагонах будет сквозной проход, новая система оповещения и шумоизоляции. Он вместительнее почти на 10 процентов, каждый состав сможет провозить 200 человек.

В обязательства поставщика входит также полное сервисное обслуживание подвижного состава в течение 30 лет. Благодаря этому метро сэкономит около 20 процентов расходов на обслуживание. Такой принцип закупки новых составов ввели в этом году.

"Заложены жесткие требования к локализации производства здесь в России. Сегодня много дискуссии ведется в интернете и СМИ о том, чтобы повысить цены с учетом курса рубля. Я считаю, что это неправильно. Мы должны поддерживать отечественного производителя", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году метрополитен получил 264 новых вагона, которые уже перевозят пассажиров. Составы едут плавнее и тише, и в них есть кондиционеры.