Обзор московской прессы: 29 мая

Принятые градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) при мэре Москвы решения в течение месяца автоматически лишают силы все выданные ранее нормативные акты правительства города. Такова суть поправок в градостроительный кодекс столицы, вступивших недавно в силу. Общественники опасаются, что вновь окажется узаконенной отмененная точечная застройка. «Московские новости»

Высокий ритм жизни мегаполиса делает досуг горожан все более мобильным . Москвичам уже не так интересны многочасовые пешеходные прогулки: они пересаживаются на велосипеды, встают на ролики и сегвеи. Столичные гиды быстро подстроились и предложили жителям вариант экскурсий «на колесах». Пока городская инфраструктура не готова к новым туристическим возможностям, зато парки готовы предлагать горожанам не только услуги экскурсоводов, но и спортивный инвентарь. «Московские новости»

Миграционный прирост населения столицы неуклонно падает – в 2011 году он снизился на 47%. Об этом сообщил департамент семейной и молодежной политики со ссылкой на Мосгорстат. По данным чиновников, это связано с политикой мэрии, «направленной на пресечение нелегальной миграции и сдерживание трудовой миграции». «Известия»

В связи с тем, что жильцы домов, построенных жилищно-строительными кооперативами (ЖСК), готовы оплатить большее количество работ по капремонту, им будет проще получить субсидию от города на ремонт. По словам пресс-секретаря департамента капремонта Татьяны Блиновой, это частично вызвано тем, что на счетах ЖСК могут быть накоплены средства, которые долгое время собирались для этих целей, тогда как управляющие компании таких накоплений не имеют. Соответственно жильцы кооперативных домов смогут софинансировать дополнительные работы, например, установку пластиковых окон на лестничной клетке. Те же, кто проживает в ветхих муниципальных домах, редко смогут себе это позволить. «Известия»

Департамент транспорта Москвы разработал законопроект о перекрытии дорог в столице. В документе мэрия впервые разработала перечень оснований, по которым можно останавливать движение на улицах. «Известия»

Пассажиры московского метро вскоре в буквальном смысле прикоснутся к прекрасному. На станции «Волхонка», открытие которой намечено на 2015 год, появятся копии экспонатов из соседнего ГМИИ им. Пушкина (Пушкинского музея), рассказал «Известиям» главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков. Эксперты идею одобрили, посчитав, что такой ход позволит сэкономить на декоре стен станции и добавит популярности самому музею. «Известия»

Проект линии скоростного трамвая от станции метро «Шоссе Энтузиастов» в район Ивановское и город Балашиху разработал НИиПИ Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры. Общая протяженность трассы составит 21,3 километра, из них 15,7 пройдут по эстакадам, длина московского участка составит почти семь километров, на которых будут шесть остановочных пунктов. «Вечерняя Москва»

Московских строителей заставят надеть солнечные очки: теперь этот летний аксессуар стал для рабочих обязательным. «МК»