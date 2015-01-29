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29 января 2015, 17:33

Какой будет станция "Петровско-Разумовская" новой линии метро

метро проекты стройкомплекс Москвы станции метро Люблинско-Дмитровская линия Петровско-Разумовская

Фото: stroi.mos.ru

Станцию метро "Петровско-Разумовская" строящейся Люблинско-Дмитровской линии метро отделают черно-серым гранитом и розовым саянским мрамором, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Площадь гранитного покрытия составит 6,5 тысячи квадратных метров (почти футбольное поле), а площадь мраморной отделки стен - 5 тысяч "квадратов".

Новая станция "Петровско-Разумовская" готова на 90 процентов

Кроме того, пилоны станции направят внутрь станции, а колонны – в сторону путей. Как отметил начальник участка строительства станции Роман Дробин, станция будет ассиметричной.

Напомним, строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Марьина Роща" до станции "Селигерская" протяженностью 10,3 километра началось в 2011 году. Объект включает депо и шесть станций: "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская", "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

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"Лихоборы" после открытия станет базовым электродепо по техническому обслуживанию и ремонту электроподвижного состава и моторно-рельсового транспорта Люблинско-Дмитровской линии.

Проект планировки электродепо "Лихоборы" утвержден в 2013 году. Участок продления Люблинско-Дмитровской линии на север столицы обеспечит доступ к станциям метро жителям северного и северо-восточного округов.

Добавим, что новая станция "Петровско-Разумовская" станет "второй половиной" одноименной станции "серой" ветки метро - чтобы перейти с одной линии на другую, достаточно будет пересечь платформу. Также станция станет частью крупнейшего в Москве ТПУ.

Сюжет: Метро 2020

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