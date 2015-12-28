Московский монорельс могут заменить на трамвай

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Власти пока не определились, что ожидает московскую монорельсовую систему, заявил глава московского метрополитена Дмитрий Пегов.

"Окончательного решения еще не принято. Либо монорельсовая система будет сохранена, либо заменена на трамвай", – сообщил начальник столичной подземки.

По его словам, себестоимость поездки на монорельсе существенно выше, чем в метро и превышает стоимость билета. В то же время Дмитрий Пегов подчеркнул, что сейчас монорельс пользуется популярностью, так как связывает районы, находящиеся по разные стороны железной дороги Ленинградского направления.

Однако с вводом станции метро "Фонвизинская" и запуском пассажирского движения по Малому кольцу железной дороги популярность монорельсовой системы снизится.

"Москва в цифрах": Монорельсовая транспортная система

Ранее метрополитен объявил конкурс на разработку предпроектных решений развития монорельса. Победитель должен представить менее трех вариантов концепции. Каждое из предложений должно включать в себя не только транспортную составляющую, но и рекомендации по градостроительному развитию прилегающих территорий. Метрополитен примет решение о дальнейшей судьбе монорельса в 2016 году.

Монорельсовая дорога в Москве открылась в Северо-Восточном округе 20 ноября 2004 года. Она начинается у метро "Тимирязевская", проходит по улице Фонвизина, пересекает линию Октябрьской железной дороги, идет по улице Академика Королева мимо Телецентра и выходит к главному, а затем к северному входу ВДНХ.