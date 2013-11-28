Первые станции Кожуховской линии метро откроются до конца 2014 года

Фото: stroi.mos.ru

Первый участок Кожуховской линии столичного метрополитена введут в эксплуатацию до конца 2014 года. Для пассажиров откроются четыре станции: "Некрасовка", "Косино-Ухтомская", "Салтыковская улица" и "Косино".

Вестибюль "Косино" разместится между Лермонтовским проспектом и Рязанским направлением МЖД. С нее можно будет перейти на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро и железнодорожную платформу "Косино", сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Салтыковская улица" запроектирована вдоль улицы Дмитриевского, между Салтыковской улицей и улицей Татьяны Макаровой, вблизи жилой застройки микрорайона 4 Кожухово.

Станция "Косино-Ухтомская" строится с южной стороны магистрали Москва–Нижний Новгород, у пересечения с Лухмановской улицей. В настоящее время завершено устройство ограждающей конструкции котлована и выполнено более половины работ по разработке грунта.

Фото: stroi.mos.ru

"Некрасовка" станет конечной остановкой на новой ветке. Она появится в центре района Некрасовка, вдоль Покровской улицы, между проспектом Защитников Москвы и Рождественской улицей.

На станциях будут размещены помещения для службы сбора доходов, службы движения и безопасности. Ранее также планировалось строительство пятиуровневой парковки и торгового центра, но позже власти отказались от этой идеи.

Фото: stroi.mos.ru

Отметим, что на втором этапе строительства Кожуховскую ветку продлят до пересечения с Третьим пересадочным контуром метро. На ней появятся станции "Ферганская улица", "Окская улица", "Стахановская" и "Нижегородская улица".

Девятая станция "Авиамоторная" с перегонными тоннелями до станции "Нижегородская" будет возводиться в рамках строительства северо-восточного участка ТПК.

Общая протяженность новой ветки составит почти 17 километров.

Фото: stroi.mos.ru

Ожидается, что с вводом в эксплуатацию Кожуховской линии в Москве появится новая радиальная ветка метро, которая существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию. Кожуховской линией будут пользоваться жители районов Лефортово, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, а также городского поселения Люберцы.

Всего по программе развития столичной подземки до 2020 года планируется построить 160 километров линий метро и открыть 78 новых станций.