Столичные контролеры начали снимать на видео проверку билетов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Всем контролерам метро и наземного транспорта выдали видеорегистраторы, теперь запись ведется при каждой проверке билетов, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Гаджеты могут работать в течение всего дня и даже в темное время суток. Камеры прикрепят на форму контролеров, а рядом закрепят заметный бейдж, предупреждающий пассажиров о записи.

Контролерам в метро и наземном транспорте выдали видеорегистраторы

"Данные с видеорегистраторов мы будем использовать при разрешении споров. Когда пассажир жалуется на контролера, мы сможем определить инициатора конфликта. Кроме того, надеемся, что при включенной камере и пассажиры, и особенно наши сотрудники будут вести себя культурно и этично", – сказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

Видеорегистраторы были закуплены еще в августе – всего 500 устройств с картами памяти. На контролеров наземного транспорта приходится порядка 300 видеорегистраторов, а на инспекторов метро – около 200.

Кроме того, предполагается, что мобильные камеры обеспечат безопасность контролеров. Только с начала этого года на контролеров общественного транспорта совершено 27 нападения. Против дебоширов возбуждены четыре уголовных дела.

После введения в работу видеорегистраторов запись конфликта можно будет использовать при разбирательствах, как во внутренних расследованиях ГКУ "Организатор перевозок" при жалобах на контролеров, так и в суде.