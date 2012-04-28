Сергей Собянин посетил станцию метро "Парк культуры"

Пресс-служба Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил станцию "Парк культуры" Кольцевой линии столичного метрополитена, открывшуюся в субботу после длительной реконструкции с заменой эскалаторов.

Купив билет в кассе, Собянин вместе с начальником Московского метрополитена Иваном Бесединым спустился по новому эскалатору на платформу. Находясь на станции, градоначальник побеседовал с несколькими пассажирами, сообщает Интерфакс.

"Станция полностью обновлена. Обновлены все фасады, заменена дверная группа, заменены все полы, отреставрированы скульптурные композиции", - рассказал начальник "подземки". Полностью заменены три эскалатора на глубоком наклоне длинной 80 метров, идущие на станцию "Парк культуры" Кольцевой линии и два на малом наклоне длиной 12 метров, работающих на выход с "Парка культуры" Сокольнической линии. Он также сообщил, что во время реконструкции заменено около 1 тысячи квадратных метров покрытия полов, отремонтировано более 3 тысяч квадратных метров сводов вестибюля и самой станции. Заменено около 190 километров кабелей, установлены новые современные турникеты, отреставрированы торшеры и бра, построены новые кассы.

Реконструкция началась 5 февраля прошлого года. Станцию планировалось открыть еще 28 декабря 2011 года, однако из-за срыва поставок эскалаторов эти сроки неоднократно переносились.

Градоначальник отметил, что единственный поставщик эскалаторов не справляется с их поставками, из-за чего "Парк культуры - Кольцевая" открылась намного позже запланированного срока.

"Рассчитывайте, что понадобится большое количество эскалаторов на новые станции", - сказал Собянин, обращаясь к начальнику метро. В свою очередь Беседин сообщил, что в прошлом году в московском метро не заменили ни одного эскалатора. "Это было связано с недопоставкой оборудования. В этом году мы меняем 14 эскалаторов, три из которых - на станции "ВДНХ". В мае мы должны ввести "Медведково", в июне - станцию "Бабушкинская", - рассказал Беседин. Он уточнил, что эскалаторы для станции "ВДНХ" предоставит уже новый производитель, и только после этого в конце года начнутся работы по замене устаревших эскалаторных машин.

По планам метрополитена в 2013 году должны быть заменены эскалаторы на станции "Красные ворота" выхода в сторону высотки. Кроме того, в ближайшие три года эскалаторы заменят на станциях "Ботанический сад", "Бауманская", "Проспект Мира - Кольцевая", "Рижская", "Фрунзенская", "Киевская - Кольцевая", "Новослободская", "Смоленская" и "Спортивная".