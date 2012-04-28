На Первомай станции московского метро изменят режим работы

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Некоторые станции московского метрополитена 1 мая могут изменить режим работы в связи с проведением в столице нескольких публичных массовых акций.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной подземки, в связи с проведением массовых мероприятий на станциях, где ожидается прибытие большого количества пассажиров, будут организованы штабы из работников метрополитена и сотрудников полиции. Исходя из оперативной обстановки, эти штабы смогут изменять режим работы станций. В частности, некоторые станции в отдельные отрезки времени могут работать только на выход.

Например, массовое прибытие пассажиров 1 мая ожидается на станцию Белорусская, от которой начнется 100-тысячная демонстрация профсоюзов, а также на станцию Октябрьская, от которой запланировано несколько шествий по улице Большая Якиманка.

Напомним, что в связи с массовыми первомайскими акциями движение автотранспорта в центре Москвы будет ограничено, изменится также расписание движения пригородных электричек и схема движения нескольких маршрутов наземного общественного транспорта.