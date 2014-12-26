На "Лубянке" и "Охотном ряду" 31 декабря откроют координационные штабы метро

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На станциях "Лубянка" и "Охотный ряд" 31 декабря откроются штабы для координации работы метро в течение этого дня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В штабах будут дежурить представители различных служб метрополитена, в том числе эскалаторщики, электроснабженцы, полиция, которые будут готовы оперативно реагировать на изменения в работе станций и потока пассажиров.

Штабы в метро будут также разворачиваться в период проведения праздничных новогодних мероприятий и Елок.

Подобные штабы организуются в метрополитене постоянно на станциях, расположенных в районах проведений футбольных матчей, больших концертов или митингов.

Как сообщалось ранее, столичный метрополитен в новогодние праздники будет работать в особом режиме.

Так, с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января метро будет работать до двух часов ночи. Таким образом москвичи смогут добраться домой на метро после окончания праздничных мероприятий.

Кроме того, в новогоднюю ночь могут ограничить вход пассажиров на станции "Лубянка", "Китай-город", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская", "Александровский сад", "Боровицкая", "Маяковская" и "Библиотека им. Ленина".

Они будут временно работать только для выхода в город и пересадки.

Также на станциях метро, прилегающих к местам проведения новогодних представлений, будет организовано дежурство расширенного состава сотрудников различных служб метрополитена. В частности, увеличат численность на "Проспекте Мира", "Спортивной" и "Александровском саду".