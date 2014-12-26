Метро в новогодние праздники будет работать в особом режиме

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Столичный метрополитен в новогодние праздники будет работать в особом режиме, сообщает пресс-служба подземки.

Так, с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января метро будет работать до двух часов ночи. В пресс-службе отмечают, что таким образом москвичи смогут добраться домой на метро после окончания праздничных мероприятий.

Кроме того, в новогоднюю ночь могут ограничить вход пассажиров на станции "Лубянка", "Китай-город", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская", "Александровский сад", "Боровицкая", "Маяковская" и "Библиотека им. Ленина".

Они будут временно работать только для выхода в город и пересадки.

Также на станциях метро, прилегающих к местам проведения новогодних представлений, будет организовано дежурство расширенного состава сотрудников различных служб метрополитена. В частности, увеличат численность на "Проспекте Мира", "Спортивной" и "Александровском саду".