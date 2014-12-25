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Город

25 декабря 2014, 17:40

Общественный транспорт Москвы справляется со сложными погодными условиями

метро транспорт общественный транспорт наземный транспорт снегопад

Фото: M24.ru

Общественный транспорт столицы справляется со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Для обеспечения бесперебойной работы наземного транспорта на улицах города работает снегоуборочная техника и эвакуаторы. В настоящее время на маршрутах работает более 7000 единиц подвижного состава. Специалисты Мосгортранса очищают трамвайные пути от снега, а также следят за состоянием контактной сети. В случае необходимости, аварийные бригады готовы приступить к устранению неполадок в кратчайшие сроки.

В свою очередь, столичный метрополитен сообщает, что в настоящее время значительного повышения пассажиропотока не отмечается.

В департаменте отметили, что сейчас движение сильно затруднено на основных магистралях столицы. Загружены кольцевые магистрали: Садовое кольцо и МКАД. При движении в сторону центра наиболее загружены шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект, Можайское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. Затруднения при движении в область также отмечены на шоссе Энтузиастов, Волгоградском и Ленинском проспектах.

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Ранее в департаменте транспорта попросили москвичей, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться наземным городским транспортом и метро, а до аэропортов добираться на "Аэроэкспрессах".

Напомним, снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

Осадки в столицу принес скандинавский циклон. Утром загруженность столичных дорог достигала 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость упала до 50-60 метров.

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