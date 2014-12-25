Московский метрополитен закупит у "Трансхолдлизинга" 768 новых вагонов

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Столичный метрополитен заключил контракт с "Трансхолдлизинг" на поставку 768 новых вагонов и их обслуживание в течение 30 лет, сообщает пресс-служба подземки.

Стоимость контракта составляет 131 миллиард рублей. При этом договором предусмотрены штрафы в случае обнаружения неисправностей вагонов, а также при возникновении ситуаций, нарушающих режим работы метрополитена по причине неисправностей подвижного состава.

Новые вагоны будут полностью соответствовать современным международным стандартам: камеры видеонаблюдения, расширенные дверные проемы, сквозной проход между вагонами, увеличенная ширина сидений, современные системы информирования и навигации, более строгие требования к шумоизоляции.

Кроме того, для пассажиров с ограниченными возможностями будут предусмотрены специальные места, а также "будут учтены требования к размерам аварийных выходов для обеспечения безопасности передвижения маломобильных пассажиров".

"Важным условием договора является то, что производитель должен будет до 1 января 2018 года обеспечить локализацию производства вагонов на уровне не менее 70% на территории России", - уточняют в метро. По данным подземки, это позволит создать более 7 тысяч рабочих мест, где средняя заработная плата может составить более 50 тысяч рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней могут составить более 1,8 миллиарда рублей в год.

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Кроме того, по условиям договора вагоны поставят в Москву с 2017 по 2020 годы, по 192 вагона в год. Новый подвижной состав будет поставляться на Таганско-Краснопресненскую линию, которая является одной из самых загруженных в столичной подземке.

Напомним, что конкурс на поставку 768 вагонов московского метро был признан несостоявшимся, так как на него была подана только одна заявка. На участие в конкурсе поступила только одна заявка от "Трансхолдлизинг" - дочерняя структура "Трансмашхолдинга".

Ранее метрополитен объявил тендер на поставку новых поездов для Таганско-Краснопресненской линии и их техническое обслуживание, начальная цена контракта превышала 133 миллиарда рублей. Победитель конкурса должен был поставить вагоны с 2017 по 2020 годы.

Одним из основных условий конкурса была локализация производства на территории России, то есть вагоны должны быть произведены в РФ. Это будет гарантировать бесперебойность поставок.

Компания Siemens назвала "очень жесткими" условия тендера московского метро на поставку вагонов. В частности, сложности тендера заключаются в организации производства подвижного состава на территории России и высокой локализации - около 80%.

Кроме того, условия конкурса вызвали нарекания у ряда компаний, которые обратились с жалобой в ФАС. В числе авторов жалобы были УВЗ, Bombardier и СП испанская CAF и группа "Синара".