Зоны досмотра пассажиров не создадут в метро давку – Пегов

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1 января на станциях столичной подземки начнут досматривать пассажиров. По словам начальника метрополитена Дмитрия Пегова досмотр будет выборочным, поэтому трудностей для пассажиров он не создаст.

"Это будет выборочный досмотр, причем сотрудники службы безопасности будут лично выбирать пассажиров. Не будет такого, что мы устроим давку на станциях", - цитирует Пегова Агентство "Москва".

Как ранее сообщало M24.ru, служба безопасности московского метрополитена утвердила временный список предметов, с которыми пассажиры не смогут пройти досмотровые зоны. В стоп-лист войдут оружие, боеприпасы, отравляющие и ядовитые вещества. Кроме того, пассажиров не пустят в метро с незачехленными коньками и лыжами, нескладными велосипедами, а также с животными без клеток. Данный список будет действовать до тех пор, пока Минтранс России не утвердит общефедеральный перечень.

Если сотрудники службы безопасности найдут у пассажира взрывчатку или оружие, нарушителя сразу передадут полиции. С неопасными запрещенными предметами его просто не пустят в метро.

Напомним, что досмотровые зоны на 185 станциях метро открываются 1 января 2015 года. Останавливать пассажиров будут почти 2,5 тысячи сотрудников службы безопасности. Со временем подразделение транспортной безопасности хотят расширить до 18 тысяч человек.

Уже сейчас на некоторых станциях столичной подземки установлены рамки безопасности. Производится также выборочный - и более тщательный - досмотр пассажиров. На остальных станциях завершается запуск зон досмотра.

Напомним, что министерство транспорта России объявило, что все станции метро столицы должны быть оборудованы зонами досмотра пассажиров к 2017 году. Первые рамки безопасности Напомним, что министерство транспорта России объявило, что все станции метро столицы должны бытьк 2017 году. Первые рамки безопасности появились в столице на станции "Добрынинская". Рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров и рентгеновские установки для сканирования багажа обычно размещают около входа на станцию. В дверное оборудование устанавливают датчики, позволяющие обнаруживать радиоактивные и другие опасные вещества. Кроме того, в этом году столичное метро начали оборудовать системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.



Как отмечается на едином транспортном портале столицы, сотрудники службы безопасности подземки уже обучены не только навыкам работы с аппаратурой досмотровых зон, но и методам выявления подозрительных лиц в толпе.

Пассажиры, приглашенные к досмотру, обязаны будут пройти в специально отведенную для этого зону, а также предоставить ручную кладь для проверки на просвечивающем устройстве. Если пассажир откажется проходить досмотр, его могут не пустить в метро.

Сотрудники службы безопасности будут проводить досмотр только с использованием металлоискателей и просвечивающих устройств, так как личный досмотр могут осуществлять только полицейские. Однако если работники метро будут уверены в необходимости проведения именно личного досмотра, в зону пригласят стражей правопорядка.