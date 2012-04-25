В метро появился поезд со стихами Габриэля Гарсиа Маркеса

Габриэль Гарсиа Маркес. Фото: vesti.ru

Поезд, посвященный творчеству Габриэля Гарсиа Маркеса, появился в московском метрополитене, сообщает РИА Новости . В размещенную в поезде экспозицию вошли фрагменты как известных, так и ранее не публиковавшихся произведений автора.

Подвижной состав состоит из восьми вагонов и курсирует по Филевской линии. Также в планах метрополитена выпуск 500 тысяч проездных билетов, посвященных великому писателю.

Инициатором создания этого поезда стал Рафаэль Амадор, посол Колумбии в РФ. Он отметил, что таким образом хотел напомнить российским читателям о творчестве своего знаменитого соотечественника. В этом году Маркесу исполнилось 85 лет, в честь его юбилея объявлен "Год Габриэля Гарсиа Маркеса в России 2012".

Напомним, что Маркес известен широкой публике в первую очередь как прозаик – его романы и повести пользуются огромной популярностью во всем мире. Тем не менее, он также является автором множества стихов. Большинство из них были впервые опубликованы на русском языке в рамках экспозиции в метро.