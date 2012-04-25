Власти города признали растущую перегруженность метро

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоторые линии московского метро становятся все более перегруженными, сообщает РИА Новости.

"Мы провели работу с департаментом транспорта и выяснили, что тенденция к перегруженности целого ряда линий метро продолжает увеличиваться. При нормативе 4,5 человека на место, на многих участках этот показатель выше", - заявил заместитель мэра по градостроительной политике.

По его словам, властям удалось установить основные принципы успешной работы по уменьшению загруженности метрополитена. "Во-первых, мы определили приоритеты загруженности метро. Во-вторых, необходимо снизить нагрузку на действующие пересадочные узлы", - уточнил чиновник.

Заместитель градоначальника также отметил, что правительство города уже определило станции метро, подходящие для строительства плоскостных паркингов. В то же время продолжаются работы по поиску площадок для строительства капитальных автостоянок.