Было-стало: реконструкция "Бауманской" в фотографиях

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
24 декабря после капитального ремонта открылась станция метро "Бауманская". Реконструкция длилась 11 месяцев. На станции увеличили количество эскалаторов с трех до четырех.
Был отреставрирован исторический мрамор, мозаики, панно и скульптуры. Установили новую люстру, выполненную по историческим чертежам и эскизам.
Кроме того, отремонтировали вестибюль, установили новые кассы и современные модернизированные турникеты. Обновили все инженерные сети и коммуникации.
Какой станция была до ремонта, как шла реконструкция и какой она стала – в фотоподборке m24.ru.
"Бауманская" в 1950-х
До ремонта
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
После реконструкции
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Фото: m24.ru/Михаил Сипко