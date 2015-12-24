Было-стало: реконструкция "Бауманской" в фотографиях

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

24 декабря после капитального ремонта открылась станция метро "Бауманская". Реконструкция длилась 11 месяцев. На станции увеличили количество эскалаторов с трех до четырех.

Был отреставрирован исторический мрамор, мозаики, панно и скульптуры. Установили новую люстру, выполненную по историческим чертежам и эскизам.

Кроме того, отремонтировали вестибюль, установили новые кассы и современные модернизированные турникеты. Обновили все инженерные сети и коммуникации.

Какой станция была до ремонта, как шла реконструкция и какой она стала – в фотоподборке m24.ru.

"Бауманская" в 1950-х

До ремонта

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

После реконструкции

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Фото: m24.ru/Михаил Сипко