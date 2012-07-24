В отделке новых станции метро могут появиться витражи

ИТАР-ТАСС

Немецкие специалисты предложили использовать для оформления внутренних интерьеров новых станций московского метро специальное витражное стекло, говорится в сообщении департамента. Такое нововведение обсуждалось на заседании научно-технического совета Департамента строительства Москвы.

Витражное стекло по своим техническим и эстетическим свойствам в некоторых случаях превосходит традиционные отделочные материалы. Так, различные технологии нанесения цвета позволяют придать современному объекту наиболее эффектный вид.

Для нанесения цвета и изображения на стекло используются самые разнообразные технологии: пескоструйная обработка, цинкография по стеклу, классический витраж, трафаретная печать, склеивание стекол, роспись по стеклу, цифровая печать, моллирование, фотовольтаик, фьюзинг.

Кроме того, возможно производство стекла "Триплекс" – это многослойное стекло, которое безопасно при раскалывании, стойко к ударам и температурным перепадам.

На следующем заседании немецкие специалисты представят технико-экономические расчеты применения стекла для облицовки на примере двух станций московского метро. Главное, на что будут обращать внимание российские эксперты, – снижение стоимости строительства метрополитена.