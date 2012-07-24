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Город

24 июля 2012, 18:00

В столице планируют строить линии метро открытым способом

метро строительство метрополитен бюджет Департамент строительства Москвы власть

ИТАР-ТАСС

Эксперты департамента строительства города предложили строить новые линии метрополитена неглубоко и, по возможности, открытым способом. Это быстрее и дешевле, чем копать тоннели. К тому же у неглубоких станций больше пропускная способность, пишут "Известия".

"После обсуждения предложений на очередном заседании НТС они были обобщены и направлены в Минрегион России для утверждения. Одна из ключевых идей - прокладывать новые линии "неглубоким заложением" - открытым способом, без использования тоннелепроходческих комплексов", - сообщил источник в ведомстве.

Специалисты соглашаются, что строительство неглубоких линий открытым способом будет намного быстрее и дешевле. Однако они поставили под сомнение наличие в российской столице места под такое строительство.

"Представьте, что нужно проложить участок линии метро через жилой микрорайон. Если там сделать линию неглубокого заложения, то "полетят" все фундаменты", - пояснил зампредседателя правления Тоннельной ассоциации России Борис Крохалев.

Такие прецеденты в Москве есть - так строилась часть Люблинской и Таганско-Краснопресненской линий. Поэтому строительство метро неглубокого заложения допустимо лишь в незастроенных районах, отметил он.

Отметим, весной 2012 года была утверждена программа развития московского метро до 2020 года. В планах городских властей возвести за восемь лет 150 километров новых линий, 70 новых станций и семь новых электродепо.

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