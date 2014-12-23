Закрытый переход от "Театральной" к Никольской восстановят

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Крытый пешеходный переход от станции метро "Театральная" с выходом на улицу Никольская в центре столицы планируют восстановить, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Сейчас переход длиной 93,5 метров и шириной 6 метров полностью закрыт. Отметим, что это самый короткий путь от станции метро "Театральная" Замоскворецкой линии до Никольской улицы.

Властями столицы уже объявлен конкурс на обследование конструкций перехода. Подрядчику за 4 месяца предстоит разработать рекомендации и технические решения по усилению строения. Проект реконструкции будет готов к лету.

Как пройдет реконструкция столичных переходов

Как уже сообщал M24.ru, в центре Москвы будет создано единое прогулочное пространство: Площадь революции свяжут пешеходной зоной с Никольской улицей, у выхода из метро "Площадь революции" появится музей фонарей, также архитекторы откроют вид на фрагмент Китайгородской стены.

Новая пешеходная зона будет соединена наземным переходом с Театральной площадью. Таким образом, должно появится единое прогулочное пространство, включающее Никольскую улицу, Большую Дмитровку и пешеходную зону от Камергерского переулка до Рождественки.

Ранее M24.ru сообщало, что в столице проходит масштабная программа по ремонту подземных пешеходных переходов. При этом Сергей Собянин сообщил, что реконструкция всех объектов завершится через 2-3 года.

С начала 2014 года капитальный ремонт уже был завершен на 8 подземных переходах. Еще 51 находится в работе. "Мы вышли на темп 50-80 переходов в год. Всего их более 500. Таким образом, через два-три года мы завершим их реконструкцию", - отметил мэр Москвы.

Собянин также сообщил, что площади для размещения торговых точек и рекламы в переходах будут сдавать по итогам отрытых аукционов. На данный момент уже перезаключены договоры на 402 торговых объекта в 32 перехода.

Отметим, что до 2017 года власти собираются построить еще 70 новых пешеходных переходов. Их создание входит в программу реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД. Также переходы строятся в зонах активных пешеходных потоков, например, у вузов.