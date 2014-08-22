Метрополитен рассмотрел все заявления от пострадавших в ЧП на "синей" ветке

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Московский метрополитен рассмотрел все заявления, которые поступили от пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии, сообщает пресс-служба столичной подземки. В ближайшее время всем им выплатят компенсации.

Ранее сообщалось, что пострадавшим в ЧП на "синей" ветке выплатили более 175 миллионов рублей. Из них свыше 48 миллионов потерпевшие получили наличными и чуть более 127 миллионов поступили на банковские счета.

Отметим, что на этой неделе из больницы выписали еще одного пострадавшего при аварии в столичной подземке. В то же время у пятерых человек, которые остаются в московских стационарах, наблюдают положительную динамику.

В настоящее время состояние троих оценивается как удовлетворительное, двоих - средней степени тяжести. Таким образом, на данный момент уже 131 человек, госпитализированный после ЧП, выписан из медучреждений.

Одна из жертв аварии скончалась на прошлой неделе, 13 августа, в городской клинической больнице №67. До последнего момента женщина была в крайне тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.