"Улицу Подбельского" окончательно переименовали в "Бульвар Рокоссовского"

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В столичном метро полностью завершилось переименование станции "Улица Подбельского" в "Бульвар Рокоссовского", сообщает пресс-служба московской подземки.

Сотрудники метрополитена заменили указатели при входе на станцию и на путевых стенах, а также в кассовых залах. Кроме того, специалисты обновили навигацию и на станциях, где есть пересадка на Сокольническую линию. Также был записан новый вариант голосового сообщения, транслируемого в вагонах.

Все работы по переименованию станции производились в ночное время, поэтому, как утверждают в пресс-службе столичной подземки, никак не отразились на графике движения поездов и не доставили неудобств пассажирам московского метро.

Ранее переименовать "Улицу Подбельского" в "Бульвар Рокоссовского" предложил Сергей Собянин, смена названия приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, станция находится в непосредственной близости от бульвара Маршала Рокоссовского.

Отметим, вблизи метро планируется строительство транспортно-пересадочного узла малого кольца МЖД, что потребует смены функционального статуса объекта. Работы по переименованию станции начались в середине июля.