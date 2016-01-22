В 2016 году откроют рекордное число станций метро

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12 новых станций метро и второй вестибюль на станции "Международная" Филевской линии построят в Москве в 2016 году, сообщает корреспондент сетевого издания m24.ru.
На участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Марьина Роща" до "Петровско-Разумовской" появятся новые станции "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская". Также здесь построят второе электродепо "Лихоборы", где будут проводить техническое обслуживание и ремонт всего подвижного состава на линии.
Зеленую ветку продлят от станции "Речной вокзал" до "Ховрино".
Кроме того, в этом году будет открыт первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК) протяженностью более 10 километров. На нем расположатся станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "Ходынское поле" и "Петровский парк".
Также в эксплуатацию введут первый участок Калининско-Солнцевской линии. Начиная от "Парка победы" построят станции метро "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
Желтую ветку соединят с ТПК. Пассажиры смогут без пересадок ездить от "Петровского парка" до станции "Раменки", а в дальнейшем и до "Рассказовки".
Помимо этого, на Калининско-Солнцевской линии запустят новое электродепо "Солнцево" площадью 85 тысяч квадратных метров.
"По строительству метро этот год станет рекордным за всю историю московской подземки", - отметил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
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Напомним, в этом году уже открыли первую станцию метро в ТиНАО – "Румянцево" Сокольнической линии. Новая станция расположена сразу за Московской кольцевой между бизнес-центром и Киевским шоссе.
Попасть в метро можно с двух сторон, рядом уже готова большая перехватывающая парковка. По прогнозам, после запуска станции, маршрут до "Охотного Ряда" и Кремля займет всего 30 минут. Станция стала 199-й в столичном метро.
В ближайшее время откроют 200-ю станцию столичного метро "Саларьево". Она идет в продолжение красной ветки после "Румянцево".