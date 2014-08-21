Метрополитен выплатил более 175 млн рублей жертвам ЧП в метро

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Московский метрополитен выплатил более 175 миллионов рублей пострадавшим при аварии в столичной подземке, сообщает пресс-служба ведомства. Из них свыше 48 миллионов потерпевшие получили наличными и чуть более 127 миллионов поступили на банковские счета.

На данный момент в комиссии по выплатам компенсаций находится 85 заявлений. Как утверждают в пресс-службе, все они сейчас рассматриваются и, в кратчайшие сроки потерпевшие получат деньги.

Отметим, что накануне из больницы выписали еще одного пострадавшего при аварии в столичной подземке. В то же время у пятерых человек, которые остаются в московских стационарах, наблюдают положительную динамику.

В настоящее время состояние троих оценивается как удовлетворительное, двоих - средней степени тяжести. Таким образом, на данный момент уже 131 человек, госпитализированный после ЧП, выписан из медучреждений.

Одна из жертв аварии скончалась на прошлой неделе, 13 августа, в городской клинической больнице №67. До последнего момента женщина была в крайне тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.