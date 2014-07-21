Начат прием заявлений на выплаты пострадавшим и погибшим 15 июля

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В московском метро начал работу пункт приема граждан по вопросам выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в аварии 15 июля, сообщила в понедельник пресс-служба московского метрополитена.

Сотрудники пункта не только принимают документы на выплату компенсаций от московского метрополитена, но и при необходимости дают консультации по подаче заявлений.

Пункт открыт в фойе здания управления московского метрополитена, который расположен по адресу: Проспект Мира, дом 41, строение 2. Пункт работает без выходных и перерывов с восьми утра и до восьми вечера. Дополнительную информацию граждане могут получить по телефону пункта 8-499-321-60-80, а также по телефонам горячей линии метрополитена 8-499-787-25-86, 8-495-688-03-25, 8-495-622-15-68. Родственникам погибших положено по 2 миллиона рублей и до одного миллиона рублей пострадавшим - в зависимости от тяжести полученных травм. Московским метрополитеном уже выплачено более 11 миллионов рублей компенсаций.

По поводу компенсаций от правительства Москвы семьям погибших и пострадавших можно обращаться по телефонам: 8-495-623-20-07, 8-495-625-58-75,8-495-623-20-15, или в департамент социальной защиты населения Москвы на Новой Басманной улице, дом 10, строение 1. С понедельника по четверг за компенсацией можно обращаться с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 15.45. Компенсация семьям погибших составит 1 миллион рублей. Получившим тяжелые травмы заплатят по 500 тысяч, средние - 250, и 50 тысяч компенсации положено тем, у кого зафиксировали легкие повреждения.

Пресс-службы московского метрополитена и департамента социальной защиты населения также сообщили, что компенсации будут выплачены в кратчайшие сроки. Какие именно - не уточняется.