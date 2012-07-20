Московское метро не будет строиться бесконечно - Шаронов

Заммэра о метрополитене, расширении Москвы и переезде депутатов

Строительство московского метро не может продолжаться бесконечно, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов в интервью телеканалу "Москва-24".

По его словам, строительство подземки будет вестись примерно до 2021-2022 года, длина линий превысит 400 километров.

Заммэра подчеркнул, что планы развития метрополитена конечны, так как идея состоит в том, чтобы увязать подземный транспорт, метрополитен, с наземным колесным транспортом, трамваями и железной дорогой.

До 2016 года планируется увеличение линий метро больше, чем на 75 км. Это четверть того, что было построено за предыдущие 80 лет.

Интервью заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Андрея Шаронова

Москва 24: Большая Москва. Как повлияет на столичные планы развития новых территорий тот факт, что на новых территориях практически вся земля находится в собственности, а не в аренде?

Андрей Шаронов: Сейчас анализируются инвестиционные контракты, обязательства, которые принимали на себя местная администрация и районы, которые были сторонами или являются сторонами в этих инвестиционных контрактах. Напомню, что в принципе город сохраняет, в данном случае по новым территориям сохраняет за собой права на градостроительные решения. И я думаю, что это может быть рычагом влияния на эту ситуацию. Нас огорчает то, что недостаточно социальной инфраструктуры предусмотрено в этих инвестиционных контрактах.

Москва 24: То есть собственник земли не имеет права без согласования с новыми властями построить на своей земле торговый центр?

Шаронов: Я бы не хотел говорить об этом, как о конкретном примере. Но хочу сказать, что даже собственник земли может строить только то, что предусмотрено градостроительными регламентами, что предусмотрено разрешенным использованием того участка, который у него находится в собственности или на других правах.

Я не хочу сейчас делать каких-то ультимативных заявлений. Хочу сказать, что город оставляет в своих руках рычаги, связанные именно с градостроительным планированием. И это позволяет как раз регулировать соотношение жилой застройки и не жилой застройки, офисов, производственных площадей, магазинов, рекреационных зон и социальной инфраструктуры.

Москва 24: Теперь не только о присоединенных территориях, а вообще о Московской агломерации. Сейчас в завершающую стадию входит большой международный конкурс. В нем участвует много команд со всего мира. Они должны представить концепцию развития именно Московской агломерации, всего региона, с экономическим притяжением, на Красной площади.

Шаронов: Сделать такую концепцию за 8-9 месяцев, конечно, достаточно сложно. Напомню, что было отобрано и работает 10 команд из 75 претендовавших на этот конкурс. Победителей не будет. Идея состоит в том, что из того, что сделают эти 10 команд из Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Есть три российских команды. Они все перемешаны. Там нет чистых, они все международные. В трех из них российские команды являются лидерами. Идея состоит в том, чтобы из 10 предложений отобрать лучшие, используя их для продвижения идей, для подготовки технического задания на подготовку нового Генерального плана Москвы. И уже более фундаментального документа по Московской агломерации. Кроме того, эти команды должны, например, дать свои предложения по размещению правительственного кластера на новых территориях.

Москва 24: А правительственный кластер собирается сюда переезжать? Есть уверенность у вас, что все-таки состоится переезд?

Шаронов: Я не могу решать ни за Госдуму, ни за федеральное правительство. А пока мы находимся в парадигме, что создание правительственного кластера остается, как одна из основных идей расширения Москвы и появления нового центра притяжения на новой территории в непосредственной близости к границе.

Москва 24: И еще один интересный документ — «Стратегия развития Москвы до 2025 года». В начале осени должна была быть закончена над ней работа. Прошло фактически половина вот срока. Вы довольны тем, как она видоизменяется, как она дополняется? Что происходит с этой концепцией?

Шаронов: И довольны, и есть замечания и пожелания. Сейчас мы в большую степень будем переходить в публичную плоскость для того, чтобы городские сообщества, городские элиты, совершенно разнообразные, профессиональные, социальные, могли ознакомиться с этим документом, обсуждать его, изменять его. Что еще важно? Хочется, чтобы Стратегия и концепция Московской агломерации, расширение Москвы взаимо дополняли друг друга. Стратегия давала представление о миссии Москвы, о ее приоритетах, о структуре экономической.

Москва 24: То есть, корреляция между стратегией и вот этими концепциями, которые команды готовят, будет обязательно?

Шаронов: Обязательно. Я бы даже сказал, это не корреляция, это должны быть две половинки одного целого. Работа градостроителей, планировщиков и архитекторов должна содержать пространственные решения, которые бы абсолютно не противоречили, а вытекали из этой самой стратегии.

Москва 24: Развитие метро. То, как сейчас придумано метро и строится, дальше его не будут продолжать, несмотря на развитие?

Шаронов: Планы очень большие. Только до 2016 года это увеличение линий метро больше, чем на 75 км. Это на самом деле четверть того, что было построено за предыдущие 80 лет. Вот за эти пять лет предстоит построить такой большой объем. Строительство будет продолжаться и дальше. Примерно до 2021-2022 года. И действительно длина линий должна будет превысить 400 км. Напомню, что сегодня — 305. Но действительно, планы развития метрополитена конечны. И напомню, что идея состоит в том, чтобы увязать подземный транспорт, метрополитен, с надземным транспортом, как автобусы, трамваи, так и железнодорожный, пригородный транспорт.

Москва 24: То есть там, где эффективней будет железная дорога, метро строиться не будет?

Шаронов: Конечно. Там, где она уже существует, важно организовать удобную пересадку.

Москва 24: Подмосковье. Как сейчас, по вашему мнению, настроена работа Москвы и Московской области? Как вы свои планы экономического развития состыковываете?

Шаронов: Проходят личные встречи губернатора Подмосковья и мэра Москвы. Существует совместная коллегия Москвы и Московской области, которая и раньше работала, и сейчас будет продолжать свою работу. Существует ряд соглашений по совершенно разным темам. Это и транспорт, и мусор, и чрезвычайные ситуации, и синхронизация социальной политики, например, в области социальной политики, и поддержка малого предпринимательства и так далее. То есть, таких действующих инструментов достаточно много. А особенно важно для нас синхронизировать расходы на транспорт. С тем, чтобы те, скажем, решения, которые делает Москва, находили продолжение на территории Московской области, не превращались в бутылочное горлышко и наоборот.

Москва 24: Вы недавно были в Сингапуре на саммите городов мира. Что вы оттуда привезли интересного, что будет реализовано в Москве?

Шаронов: Сенсации не буду делать. Скажу, что главная идея этого форума, на который собрались 14 тысяс человек, 105 самых крупных городов мира, мэры и вице-мэры этих городов. Большие выставки по теме воды, водоснабжению, водосбережению. Большая экологическая составляющая. Главный лозунг этого мероприятия – города, удобные для жизни. Вот это самое главное! То есть, даже не экономическое развитие, а именно города, удобные для жизни. И на очень большом конкурсе, который, значит, за премию Ли Куан Ю, победу одержал город Нью-Йорк за программу парков. Вот наряду с большим количеством энергосберегающих, транспортных, образовательных решений победил Нью-Йорк, который сделал очень красивую и законченную программу парков. Согласно которой 90% жителей Нью-Йорка имеют в десяти минутах ходьбы доступ к хотя бы небольшому парку, месту рекреации, где они могут остаться наедине с природой, позаниматься активными видами отдыха и так далее. Конечно, это «зеленые» вопросы, это вопросы экологии. Причем, экологии, очень связанной с экономикой. Два города – Стокгольм и Мальмё, прошу прощения, Копенгаген и Мальмё заявили о том, что к 2025 году они станут нейтральными по выбросу и поглощению углекислого газа. То есть, Мальмё уже продемонстрировал, что целый район города живет на собственных источниках. На солнечных и на термальных источниках. И он поглощает, не выбрасывает СО и выравнивает. Сколько выбрасывает, столько и поглощает. Это вторая тема. Тема развития местного самоуправления, местных коммун тоже очень важная, очень.

Москва 24: То есть это темы, которые имеет смысл в Москве развивать, и вы постараетесь это сделать?

Шаронов: …которыми живет мир, и на которые, конечно, нам надо смотреть.