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Москва 24

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19 июля 2014, 14:12

После работ на "красной" ветке пройдут испытания пути - заммэра

метро Максим Ликсутов Сокольническая линия ремонт путей

Из-за ремонта закрыли несколько станций "красной" ветки

Перед введением Сокольнической линии в эксплуатацию пройдет необходимый объем испытаний, сообщил телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также Ликсутов добавил, что руководители участков метро лично участвуют в работах на Сокольнической линии. "Я дал поручение московскому метрополитену чтобы руководители участков лично участвовали в мероприятиях, связанных с заменой и контролем всех производственных процессов", - сказал заммэра.

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Напомним, участок "красной" ветки метро 19 июля перекроют на один день из-за капитального ремонта путей. Поезда не будут ходить от "Комсомольской" до "Парка Культуры".

Поезда будут ходить от "Бульвара Рокоссовского" (бывшая "Улица Подбельского") до "Комсомольской", а также от "Парка Культуры" до "Юго-Западной". Работу временно закрытых станций возобновят в воскресенье, 20 июля, в 5.30. После завершения ремонтных работ платформы начнут функционировать в штатном режиме.

19 июля пассажиры смогут объехать закрытый участок по Кольцевой линии, а также воспользоваться троллейбусом, трамваем или автобусом. До станции "Кропоткинская" от "Пушкинской" будут следовать троллейбусы номер 1, 15, 31, а до "Красных Ворот" от "Курской" и "Сухаревской" – троллейбусы маршрута Б (идут по Садовому кольцу).

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