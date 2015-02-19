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19 февраля, 18:05

Эскалаторы на шести станциях метро заработают после ремонта в марте

метро подземка ремонт эскалаторов

Фото: ТАСС

В начале марта будут запущены после ремонта эскалаторы на шести станциях московского метро. Все они были остановлены в январе, сообщает пресс-служба метрополитена.

Ремонт эскалатора на "Комсомольской", расположенного в переходе с Кольцевой на Сокольническую линию, завершится 26 февраля. Эскалаторы на станциях "Киевская" и "Проспект Мира", также соединяющие станции Кольцевой и радиальных линий, откроют 27 февраля.

4 марта начнет свою работу эскалатор на "Полежаевской". Днем позже запустят эскалатор, расположенный в северном вестибюле станции "Спортивная", а 6 марта – заработает эскалатор на станции ВДНХ.

Отметим, срок службы эскалатора в метро – 50 лет. Каждые 10 лет проводится капитальный ремонт механизма.

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Кроме того, работники подземки регулярно устраивают профилактические работы, чтобы предотвратить возможные поломки. Профилактика обычно длится около месяца.

Ранее M24.ru сообщало, что при демонтаже эскалатора на станции метро "Бауманская" нашли проездной билет 1990 года.

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