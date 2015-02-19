Архитектурный конкурс на оформление двух станций метро объявят в этом году

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Столичные власти объявят архитектурный конкурс на оформление двух станций метрополитена. Планируется дать старт конкурсу уже в этом году, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщает Агентство "Москва".

"Наиболее вероятные кандидаты на проведение работ - "Мневники" и "Терехово". Мы такую практику уже применяли, например с "Солнцево" и "Новопеределкино". Уже в этом году представим на конкурс две станции, надеюсь, что получим интересные решения", - сказал Кузнецов.

Ранее в приложении "Активный гражданин" прошло голосование по выбору концепции оформления станций "Солнцево" и "Новопеределкино".

Как будут выглядеть станции "Солнцево" и "Новопеределкино"

Победителями конкурса стали российское архитектурное бюро Nefa Architects, которое займется дизайном "Солнцево", и латвийские архитекторы из United Riga Architects, разработавшие дизайн станции "Новопеределкино". Их определило жюри, которое учитывало мнения жителей столицы.

Всего в голосовании приняли участие 300 тысяч человек. Москвичам было представлено 10 работ финалистов.

В дизайне станции "Новопеределкино" прослеживаются московские архитектурные мотивы и современные методы отделки интерьеров. Для этого были использованы мотивы убранства теремов и палат старой Москвы – настенные росписи в виде травяных орнаментов. Что касается "Солнцево", то она будет по-настоящему солнечной. Платформу будут освещать "солнечные брызги", которые возникают благодаря отражающим свойствам искусственных источников света, а естественные солнечные лучи будут попадать внутрь павильона сквозь перфорированные металлические листы.

Победители получили право заключить договор с проектировщиком на использование своего архитектурного-художественного решения. Цена договора – 3,5 миллиона рублей.