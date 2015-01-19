Три сквозных поезда запустят к 80-летию метро

В московском метро запущен поезд со сквозным проходом

К 80-летию метрополитена на Серпуховско-Тимирязевской линии будут курсировать три сквозных поезда, сообщил M24.ru пресс-секретарь московского метрополитена Андрей Кружалин.

По его словам, второй состав запустят в конце января, а к маю их будет уже три. Кроме того, первый состав, который запустили 15 января, будет брендирован к 80-летию метрополитена - внутри поезда будет полностью отражена история московской подземки.

Напомним, первый в России поезд с полностью сквозным проходом между вагонами запустили 15 января. Состав курсирует на "серой" ветке столичного метро.

Он имеет дополнительное пространство и сможет перевозить на 15% больше людей. Каждый вагон поезда вмещает до 330 пассажиров, количество сидячих мест - 40. В головных вагонах есть специальные места для инвалидных и детских колясок.

В поезде установлен климат-контроль, что улучшило воздухообмен между вагонами и увеличило удобство пассажиров. Из-за его цвета состав прозвали "баклажаном".

Новый поезд поможет решить проблемы с "зацеперами" за счет конструктивных особенностей состава. В составе будут использоваться прицепные немоторные вагоны, снижающие вес и повышающие экономичность и энергоэффективность поезда.

При разработке поездов со сквозным проходом, которые выйдут на линию в 2017 году, будут учитывать мнения пассажиров. Они смогут сообщить, устраивает ли их ширина дверного проема, высота кресел, а также высказать мнение о том, нужны ли в составе складывающиеся сиденья.

В 2017 году в столичном метрополитене появятся 92 состава со сквозными проходами. Обновление начнется с Таганско-Краснопресненской линии. До 2020 года для обновления парка планируется закупить около 3 тысяч новых вагонов.