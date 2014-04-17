"Мосгортранс" займется речными перевозками

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"Мосгортранс" займется пассажирскими и грузовыми перевозками по столичным рекам. В устав ГУП были внесены соответствующие изменения, рассказал M24.ru источник в транспортном комплексе. К началу 2015 года будут подготовлены предложения, как улучшить взаимодействие речной навигации с общественным транспортом в городе. По словам экспертов, речные перевозки помогут решить локальные проблемы пробок, но для этого причалы должны размещаться недалеко от станций метро и остановок. Власти также могут обязать строителей вывозить грунт и мусор c объектов в прибрежной зоне исключительно по реке, равно как и завозить песок в Москву. Пилотный проект может быть реализован на территории ЗИЛа.

"В устав ГУП "Мосгортранс" внесены изменения, закрепляющие за ним право осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и грузов внутренним водным транспортом. В связи с тем, что указанный вид уставной деятельности является новым для "Мосгортранс", требуется соответствующее исследование, по итогам которого будет возможно сформировать комплекс мероприятий по внедрению речного пассажирского транспорта", - рассказал собеседник M24.ru.

К началу следующего года планируется разработать изменения в систему как речных пассажирских перевозок, так и других видов общественного городского транспорта в городе Москве, чтобы улучшить их взаимодействие. Кроме того, будут подготовлены предложения по созданию пунктов быстрой погрузки и выгрузки на Москве-реке и выбраны места для одного-двух пилотных проектов. Предполагается рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать строителей вывозить грунт и мусор c объектов в прибрежной зоне исключительно по реке, равно как и завозить песок в Москву. Пилотный проект может быть реализован на территории ЗИЛа.

"Запланирована подготовка предложений по взаимодействию внутреннего водного транспорта со смежными видами общественного городского пассажирского транспорта в городе", - отметили в транспортном комплексе.

Кроме того, будут проанализированы объем и динамика рынка речных перевозок в Москве, количество, габариты и собственники причалов, конкурентоспособность речных перевозок по отношению к другим видам транспорта. На оценку текущей ситуации и разработку двух альтернативных моделей рынка речных перевозок в Москве может быть потрачено почти 62 млн рублей.

Напомним, столица разрабатывает проект благоустройства набережных Москвы-реки, которые должны стать единым общественным пространством. На освоение водной артерии, создание пристаней и облагораживание берегов может быть потрачено до 100 млрд рублей. И.о. директора ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" Карима Нигматулина пояснила M24.ru, что при развитии Москвы-реки будет учитываться и транспортный вопрос.

"Если будут развиваться пассажирские перевозки по воде, то они должны быть скоординированы с городским транспортом, чтобы пересадки были удобными. Аналогичным образом развиваются ТПУ, которые позволяют пассажиру было комфортно пересесть с автобуса на метрополитен", - сказала Нигматулина.

Заместитель генерального директора "Столичной судоходной компании" по связям с общественностью Юлия Ефремова отметила, что компания готова помочь "Мосгортрансу" с обслуживанием маршрутов на Москве-реке. "Город должен участвовать в проекте по использованию русла Москвы-реки для улучшения транспортной ситуации. Возле причалов надо строить перехватывающие парковки. Мы же готовы строить новые теплоходы в лизинг, модернизировать старый флот и работать на маршрутах, но пока предложений от "Мосгортранса" не получали", - пояснила Ефремова.

Главный специалист по эксплуатации флота компании "Речфлот" Сергей Мамонов пояснил, что подержанный теплоход стоит в пределах 30-50 млн рублей, судно типа "Москва" можно купить менее, чем за 10 млн. Стоимость же нового теплохода может достигать 200 млн рублей.

Что касается взаимодействия водного и городского транспорта, то проблема здесь в том, что пассажирам трудно пересаживаться "с воды" на метро. "Причалы, которые сейчас действуют на Москве-реке, находятся далеко от станций метро. Например, от причала "Крымский мост" до "Парка Культуры" надо идти около 15 минут, от "Устьинского моста" до "Китай-города" - 20 минут. На станцию "Воробьевы горы" попасть с причала практически невозможно", - пояснил Мамонов.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин говорит, что развитие речных перевозок как части пассажирского транспорта в Москве – непростая задача. "Москва - северный город, судоходство возможно не круглый год. Можно разработать сквозную логистику: чтобы пассажир смог пересесть с речного судна на автобус, который идет по набережной, - но это сложно. Во всем мире доля речных перевозок составляет считанные проценты от городского пассажиропотока, однако помогают решать локальные вопросы. Например, паромная переправа на Манхэттене позволила снизить трафик на нью-йоркских мостах", - пояснил Блинкин.

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Андрей Клычков считает, что речной транспорт в Москве - как пассажирский, так и грузовой, имеет большие перспективы. "Например, возможности грузопотока по Москве-реке снимают вопросы о разрешении на въезд грузовых машин в центральные части города", - отметил депутат.

Напомним также, что столица уже не первый год озвучивает планы по запуску водного метро. В 2011 году планировалось, что оно пойдет от Печатников до Китай-города и будет частично финансироваться инвесторами. Первые катера должны были выйти на маршрут в апреле 2012 года, однако проект свернули из-за нехватки средств и подвижного состава. Год назад главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявлял, что водное метро может соединить Китай-город с Зарядьем и Кремлем.

София Сарджвеладзе