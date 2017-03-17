Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Около 30 тысяч сотрудников метро примут участие в месячнике по уборке и благоустройству станций и электродепо подземки, который пройдет в Москве с 25 марта по 25 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Приводить инфраструктуру метрополитена в порядок после зимы будут работники почти всех служб и подразделений метро. В первую очередь они тщательно промоют фасады вестибюлей станций и подуличные переходы, вентиляционные шахты и киоски.

Затем очередь дойдет до служебных помещений и территории электродепо, которую очистят от грязи и мусора. Когда на улице растает снег, возле метрополитена восстановят газоны и обустроят цветники, покрасят урны и ограждения.

Сотрудники подземки примут участие и в весенних общегородских субботниках 8 и 22 апреля.