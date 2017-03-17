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17 марта 2017, 13:20

Город

Около 30 тысяч сотрудников метро примут участие в месячнике по уборке

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Около 30 тысяч сотрудников метро примут участие в месячнике по уборке и благоустройству станций и электродепо подземки, который пройдет в Москве с 25 марта по 25 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Приводить инфраструктуру метрополитена в порядок после зимы будут работники почти всех служб и подразделений метро. В первую очередь они тщательно промоют фасады вестибюлей станций и подуличные переходы, вентиляционные шахты и киоски.

Затем очередь дойдет до служебных помещений и территории электродепо, которую очистят от грязи и мусора. Когда на улице растает снег, возле метрополитена восстановят газоны и обустроят цветники, покрасят урны и ограждения.

Сотрудники подземки примут участие и в весенних общегородских субботниках 8 и 22 апреля.

Общегородской весенний месячник по уборке и благоустройству в Москве запланирован на период с 25 марта по 25 апреля. Тем не менее, в связи с ранним потеплением, многие работы стартовали уже сейчас. Кто и как приводит город в порядок в первый месяц весны, а также какие мероприятия по благоустройству столицы ожидают москвичей в ближайшем будущем – читайте в материале m24.ru.
метро благоустройство парки уборка депо

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