На "Бауманской" нашли проездной на метро 1990 года выпуска

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При демонтаже эскалатора на станции метро "Бауманская" нашли проездной билет 1990 года, сообщил Агентству "Москва" глава народного музея столичной подземки Константин Черкасский.

"Под эскалатором на "Бауманской" нашли немного бижутерии и самый старый билет, который удалось обнаружить целиком - это билет 1990 года", – сказал Черкасский. Однако билет не стал уникальный находкой.

"Таких сенсационных находок, как билет 1944 года, который был найден при замене эскалатора на станции "Электрозаводская", не было", – отметил глава музея.

Он добавил, что эскалатор "Бауманской", принятый в работу 18 января 1944 года, частями сдадут в музей метро.

"Панель управления, высоковольтный ввод, проводная станция, кусок фермы, кусок натяжной станции, который показывает, как будет натягиваться полотно эскалатора, и часть дубовых перил будут доставлены в музей метрополитена", – сказал Черкасский.

Изменение схемы движения в районе метро "Бауманская"

Напомним, станцию "Бауманская" закрылась на ремонт 8 февраля. По словам первого замруководителя метрополитена Юрия Дегтярева, исторический облик станции метро будет полностью сохранен. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Там установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. На станции сократят ширину балюстрады и вместо трех будет 4 эскалатора.

Также будет отремонтирован вестибюль: отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".