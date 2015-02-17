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17 февраля, 16:55

На "Бауманской" нашли проездной на метро 1990 года выпуска

метро Бауманская билеты находки

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

При демонтаже эскалатора на станции метро "Бауманская" нашли проездной билет 1990 года, сообщил Агентству "Москва" глава народного музея столичной подземки Константин Черкасский.

"Под эскалатором на "Бауманской" нашли немного бижутерии и самый старый билет, который удалось обнаружить целиком - это билет 1990 года", – сказал Черкасский. Однако билет не стал уникальный находкой.

"Таких сенсационных находок, как билет 1944 года, который был найден при замене эскалатора на станции "Электрозаводская", не было", – отметил глава музея.

Он добавил, что эскалатор "Бауманской", принятый в работу 18 января 1944 года, частями сдадут в музей метро.

"Панель управления, высоковольтный ввод, проводная станция, кусок фермы, кусок натяжной станции, который показывает, как будет натягиваться полотно эскалатора, и часть дубовых перил будут доставлены в музей метрополитена", – сказал Черкасский.

Изменение схемы движения в районе метро "Бауманская"

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Напомним, станцию "Бауманская" закрылась на ремонт 8 февраля. По словам первого замруководителя метрополитена Юрия Дегтярева, исторический облик станции метро будет полностью сохранен. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Там установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. На станции сократят ширину балюстрады и вместо трех будет 4 эскалатора.

Также будет отремонтирован вестибюль: отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

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